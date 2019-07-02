Отец Бутиной рассказал об отсутствии жалоб дочери на условия содержания в тюрьме США
«Как я понимаю, атмосфера в учреждении, куда её перевели несколько недель назад, более-менее нормальная, по сравнению с предыдущими местами заключения», — пояснил он.
Кроме того, Бутин напомнил, что Мария должна выйти на свободу 25 октября, впоследствии девушку депортируют на родину.
«Мы с нетерпением ждём её дома», — заключил он.
Ранее Валерий Бутин рассказал, что его дочь за время нахождения в американской тюрьме похудела на 20 кг.