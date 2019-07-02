Отец Бутиной рассказал об отсутствии жалоб дочери на условия содержания в тюрьме США

Валерий Бутин, отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что его дочь практически не жалуется на условия содержания в американской тюрьме.

«Как я понимаю, атмосфера в учреждении, куда её перевели несколько недель назад, более-менее нормальная, по сравнению с предыдущими местами заключения», — пояснил он.

Кроме того, Бутин напомнил, что Мария должна выйти на свободу 25 октября, впоследствии девушку депортируют на родину.

«Мы с нетерпением ждём её дома», — заключил он.

Ранее Валерий Бутин рассказал, что его дочь за время нахождения в американской тюрьме похудела на 20 кг.