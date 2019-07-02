Отец Бутиной рассказал об отсутствии жалоб дочери на условия содержания в тюрьме США

Короткая ссылка
Валерий Бутин, отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что его дочь практически не жалуется на условия содержания в американской тюрьме.

«Как я понимаю, атмосфера в учреждении, куда её перевели несколько недель назад, более-менее нормальная, по сравнению с предыдущими местами заключения», — пояснил он.

Кроме того, Бутин напомнил, что Мария должна выйти на свободу 25 октября, впоследствии девушку депортируют на родину.

«Мы с нетерпением ждём её дома», — заключил он.

Ранее Валерий Бутин рассказал, что его дочь за время нахождения в американской тюрьме похудела на 20 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить