В Турции не исключили размещения С-400 на границе с Сирией

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Вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО Ахмет Берат Чонкар в беседе с газетой «Известия» рассказал, где могут быть размещены российские ЗРК С-400, приобретённые Анкарой.

По его словам, окончательного решения по данному вопросу к настоящему времени принято не было.

Однако, как отметил Чонкар, размещение С-400 на территории страны любом случае укрепит национальную безопасность Турции, вне зависимости от конкретного места расположения комплексов.

«В первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи... Мы разместим ракеты там, где это будет оптимально с точки зрения прикрытия наших границ», — уточнил он, говоря о Северном Кипре и Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре будут осуществлены в течение 10 дней.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения США санкций против третьих стран из-за С-400.

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