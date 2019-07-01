США пообещали продолжать оказывать давление на Иран
«Иранский режим сегодня принял меры для увеличения обогащения урана. В рамках ядерной сделки с Ираном было ошибкой позволять Ирану обогащать уран на любом уровне», — говорится в заявлении.
В тексте также сообщается, что «нет никаких сомнений в том, что даже до заключения сделки Иран нарушал её условия».
«Мы должны восстановить давний стандарт нераспространения, согласно которому Иран не должен обогащать (уран)», — сообщили в администрации США.
В Белом доме подчеркнули, что США и их союзники «никогда не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие», и заявили, что «максимальное давление на иранский режим будет продолжаться до тех пор, пока его лидеры не изменят свой курс действий».
«Режим должен положить конец своим ядерным амбициям и своему злонамеренному поведению», — сообщается в тексте.
Ранее стало известно, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.