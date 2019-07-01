США пообещали продолжать оказывать давление на Иран

В Белом доме заявили, что Соединённые Штаты продолжат давление на Иран до тех пор, пока он не изменит свою политику. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Иранский режим сегодня принял меры для увеличения обогащения урана. В рамках ядерной сделки с Ираном было ошибкой позволять Ирану обогащать уран на любом уровне», — говорится в заявлении.

В тексте также сообщается, что «нет никаких сомнений в том, что даже до заключения сделки Иран нарушал её условия».

«Мы должны восстановить давний стандарт нераспространения, согласно которому Иран не должен обогащать (уран)», — сообщили в администрации США.

В Белом доме подчеркнули, что США и их союзники «никогда не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие», и заявили, что «максимальное давление на иранский режим будет продолжаться до тех пор, пока его лидеры не изменят свой курс действий».

«Режим должен положить конец своим ядерным амбициям и своему злонамеренному поведению», — сообщается в тексте.

Ранее стало известно, что Иран превысил лимит запасов низкообогащённого урана в 300 кг, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.