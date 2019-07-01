Рябков отметил важность участия Парижа и Лондона в ядерном разоружении
- РИА Новости
По его словам, этот вопрос будет поставлен Москвой, когда задача перевода усилий в вопросе контроля над вооружениями в многосторонний формат «перейдёт в практическую плоскость».
«Мы не можем игнорировать потенциалы этих стран, если будем серьёзно говорить о переводе процесса контроля над вооружениями в многостороннюю основу», — цитирует Рябкова ТАСС.
По его словам, Россия со всей серьёзностью относится к сигналам, поступающим с американской стороны, в пользу именно такого решения проблем.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе Примаковских чтений отметил необходимость принятия Москвой и Вашингтоном совместного заявления о недопустимости ядерной войны.