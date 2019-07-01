Рябков отметил важность участия Парижа и Лондона в ядерном разоружении

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Россия поддержит подключение Франции и Британии к обсуждению процесса сокращения ядерного вооружения в многостороннем формате, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».
Рябков отметил важность участия Парижа и Лондона в ядерном разоружении
  • РИА Новости

По его словам, этот вопрос будет поставлен Москвой, когда задача перевода усилий в вопросе контроля над вооружениями в многосторонний формат «перейдёт в практическую плоскость».

«Мы не можем игнорировать потенциалы этих стран, если будем серьёзно говорить о переводе процесса контроля над вооружениями в многостороннюю основу», — цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, Россия со всей серьёзностью относится к сигналам, поступающим с американской стороны, в пользу именно такого решения проблем.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе Примаковских чтений отметил необходимость принятия Москвой и Вашингтоном совместного заявления о недопустимости ядерной войны.

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