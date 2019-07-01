В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

В сети появилось видео с места взрыва на севере Кипра, произошедшего в результате падения неопознанного объекта.

По данным издания Cyprus Mail, неопознанный объект, который может быть фрагментом ракеты или летательным аппаратом, упал на севере Кипра в ночь на 1 июля в 20 км от Никосии.

Министр иностранных дел самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай заявил, что объект взорвался в воздухе, не достигнув земли.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

По словам министра, согласно предварительным оценкам, взорвавшийся объект якобы мог быть ракетой российского производства, выпущенной системой ПВО Сирии в ответ на атаку, произошедшую в ночь на 1 июля.

Ранее СМИ сообщили о серии мощных взрывов в небе над Дамаском. Первый и самый громкий произошёл примерно в 00:30. Как отмечалось, сирийские системы ПВО отразили воздушную атаку на окрестности Дамаска и Хомса.