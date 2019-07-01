СМИ: Мощные взрывы произошли в небе над Дамаском
Агентство РИА Новости сообщает о серии мощных взрывов в небе над Дамаском.
Отмечается, что первый и самый громкий взрыв произошёл примерно в 00:30. Все последующие взрывы оказались меньшей мощности.
Причина взрывов в настоящий момент неизвестна.
Ранее СМИ сообщали, что на армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв.
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