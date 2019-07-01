СМИ: Мощные взрывы произошли в небе над Дамаском

Агентство РИА Новости сообщает о серии мощных взрывов в небе над Дамаском.

Отмечается, что первый и самый громкий взрыв произошёл примерно в 00:30. Все последующие взрывы оказались меньшей мощности.

Причина взрывов в настоящий момент неизвестна.

Ранее СМИ сообщали, что на армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв.