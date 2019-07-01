Макрон констатировал провал саммита ЕС

Короткая ссылка
Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Макрон констатировал провал саммита ЕС
  • Reuters

«Провал переговоров связан с политическими разногласиями между странами... Необходимо менять правила и методы работы», — сказал французский лидер.

По его словам, ЕС нуждается в реформах управления.

Макрон также отметил, что сложившая ситуация подтверждает невозможность дальнейшего расширения ЕС.

«Мы не способны договориться, даже пока нас 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения, пока не пройдут глубокие реформы институциональных механизмов», — подчеркнул он.

20-часовые переговоры ЕС закончились безрезультатно, председатель Европейского совета Дональд Туск перенёс саммит на вторник, 2 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить