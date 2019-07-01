Макрон констатировал провал саммита ЕС

Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.

«Провал переговоров связан с политическими разногласиями между странами... Необходимо менять правила и методы работы», — сказал французский лидер.

По его словам, ЕС нуждается в реформах управления.

Макрон также отметил, что сложившая ситуация подтверждает невозможность дальнейшего расширения ЕС.

«Мы не способны договориться, даже пока нас 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения, пока не пройдут глубокие реформы институциональных механизмов», — подчеркнул он.

20-часовые переговоры ЕС закончились безрезультатно, председатель Европейского совета Дональд Туск перенёс саммит на вторник, 2 июля.