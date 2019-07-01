Туск приостановил саммит Евросоюза
Председатель Европейского совета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенёс его на вторник, 2 июля. Об этом сообщил журналистам представитель Туска.
- Reuters
«Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11:00 (12:00 мск)», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Европарламент намерен выбрать нового спикера 3 июля.
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