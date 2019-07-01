Туск приостановил саммит Евросоюза

Председатель Европейского совета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенёс его на вторник, 2 июля. Об этом сообщил журналистам представитель Туска.

Reuters

«Туск приостанавливает встречу и созывает саммит завтра в 11:00 (12:00 мск)», — сказал он. Ранее сообщалось, что Европарламент намерен выбрать нового спикера 3 июля.