Посол Франции заявила о наличии «химии» между Зеленским и Макроном

Украинский и французский лидеры Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон поладили, между ними сложились доверительные отношения. Об этом заявила посол Франции в Киеве Изабель Дюмон.

«Наши президенты на самом деле хорошо поладили. Я уже дважды имела возможность видеть ту «химию», которая между ними есть на межличностном уровне», — цитирует Интерфакс дипломата.

По её мнению, тот факт, что Макрон принял Зеленского 12 апреля, до избрания на пост президента, был для него очень важен.

«Собственно, это и стало фундаментом для доверительных отношений, которые я могу наблюдать между ними», — добавила она.

Как отметила Дюмон, оба президента являются «несколько нетипичными фигурами в политической среде своих стран».

17—18 июня Зеленский совершил визиты во Францию и Германию. В частности, в ходе поездки он обсудил с руководством стран работу нормандского формата.