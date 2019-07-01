Посол Франции заявила о наличии «химии» между Зеленским и Макроном

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Украинский и французский лидеры Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон поладили, между ними сложились доверительные отношения. Об этом заявила посол Франции в Киеве Изабель Дюмон.
Посол Франции заявила о наличии «химии» между Зеленским и Макроном
  • Reuters

«Наши президенты на самом деле хорошо поладили. Я уже дважды имела возможность видеть ту «химию», которая между ними есть на межличностном уровне», — цитирует Интерфакс дипломата.

По её мнению, тот факт, что Макрон принял Зеленского 12 апреля, до избрания на пост президента, был для него очень важен.

«Собственно, это и стало фундаментом для доверительных отношений, которые я могу наблюдать между ними», — добавила она.

Как отметила Дюмон, оба президента являются «несколько нетипичными фигурами в политической среде своих стран».

17—18 июня Зеленский совершил визиты во Францию и Германию. В частности, в ходе поездки он обсудил с руководством стран работу нормандского формата.

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