Финляндия стала председателем ЕС
Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
«Финляндия начинает своё председательство в Европейском союзе, и в этой роли мы сможем повлиять на будущее ЕС. Считается ли Финляндия маленьким или большим членом ЕС, зависит от нас. Будущее ЕС должно быть социальным, экономически и экологически устойчивым. В лозунге нашего председательства чётко сформулирована цель: «Устойчивая Европа — устойчивое будущее», — заявил премьер-министр страны Антти Ринне.
Финский премьер добавил, что ещё одним ключевым приоритетом председательства Финляндии является глобальное лидерство ЕС в борьбе с климатом.
Ранее глава Европейского совета Дональд Туск принял решение приостановить саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по кандидатурам в европейские институты.