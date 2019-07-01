Туск приостановил саммит ЕС

Глава Европейского совета Дональд Туск принял решение приостановить саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по кандидатурам в европейские институты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Евросовета.

«Глава Евросовета приостановил саммит. Сейчас он организует двусторонние встречи с лидерами. Саммит возобновит работу после завершения двусторонних консультаций», — указал чиновник.

Лидеры стран ЕС проводят в Брюсселе внеочередной саммит, на котором пытаются достичь компромисса по ряду кандидатур на ключевые посты в евроструктурах. Это необходимо сделать до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля.

Ранее лидеры ЕС не смогли избрать нового главу Еврокомиссии. Как заявил Туск, процесс был отложен до 30 июня.