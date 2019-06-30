Песков рассказал о переговорах о торгово-экономических отношениях с Британией на G20

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала сообщил, что делегации России и Великобритании обсуждали торгово-экономические отношения стран на саммите G20 в Осаке.

«Дальше уже в составе делегаций обсуждали другие вопросы, в том числе вопросы вывода наших торгово-экономических отношений из состояния оцепенения», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что в этом отношении можно «констатировать весьма конструктивный и дружелюбный подход».

Ранее Песков сообщал, что британский премьер Тереза Мэй во время встречи с президентом России Владимиром Путиным «в жёсткой форме» говорила о деле Скрипалей, однако доказательств вины Москвы не представила.