В Совфеде оценили призыв к правительству Эстонии выйти из ПАСЕ

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв Консервативной народной партии Эстонии к правительству вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.

«Конечно, данное поведение неадекватное. Я думаю, что это попытка привлечь внимание и пошуметь. Примет Эстония подобное решение или не примет, ПАСЕ продолжит существовать. Это попытка на пустом месте «стать великими», — сказал он.

Сенатор также отметил, что Эстонии «надо научиться уважать не только себя, но и остальные европейские страны».

«Но от их решения ничего страшного не случится, пусть уходят», — заключил Джабаров.

Ранее совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии призвал правительство вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила в полном объёме полномочия России. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались — 15.