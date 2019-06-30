В Эстонии призвали правительство выйти из ПАСЕ из-за решения по России

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Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии призвал правительство вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.
В Эстонии призвали правительство выйти из ПАСЕ из-за решения по России
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении партии.

«Мы считаем, что Эстония должна приостановить участие в организации, которая утратила свой моральный авторитет», — отметили там.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила в полном объёме полномочия России. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против, воздержались 15. Украинская делегация после решения ПАСЕ покинула зал заседаний ассамблеи.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ из-за России.

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