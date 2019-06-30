Трамп отправился в демилитаризованную зону Корейского полуострова
- Reuters
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Указывается, что вертолёт корпуса морской пехоты США, на борту которого находится Трамп, вылетел в направлении демилитаризованной зоны в 14:04 по местному времени (08:04 мск).
При этом встреча американского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 8:30 мск.
Ожидается, что на встрече будет также присутствовать их южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин.
Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдёт в приграничном пункте Пханмунджом. Это будет первой встречей лидеров США и КНДР в демилитаризованной зоне за 66 лет, отметил президент Южной Кореи.