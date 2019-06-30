Трамп отправился в демилитаризованную зону Корейского полуострова

Американский президент Дональд Трамп вылетел в демилитаризованную зону на Корейском полуострове. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на журналистов из пула американского президента.

Указывается, что вертолёт корпуса морской пехоты США, на борту которого находится Трамп, вылетел в направлении демилитаризованной зоны в 14:04 по местному времени (08:04 мск).

При этом встреча американского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 8:30 мск.

Ожидается, что на встрече будет также присутствовать их южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдёт в приграничном пункте Пханмунджом. Это будет первой встречей лидеров США и КНДР в демилитаризованной зоне за 66 лет, отметил президент Южной Кореи.