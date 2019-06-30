Трамп отправился в демилитаризованную зону Корейского полуострова

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Американский президент Дональд Трамп вылетел в демилитаризованную зону на Корейском полуострове. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на журналистов из пула американского президента.
Трамп отправился в демилитаризованную зону Корейского полуострова
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

Указывается, что вертолёт корпуса морской пехоты США, на борту которого находится Трамп, вылетел в направлении демилитаризованной зоны в 14:04 по местному времени (08:04 мск).

При этом встреча американского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 8:30 мск.

Ожидается, что на встрече будет также присутствовать их южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдёт в приграничном пункте Пханмунджом. Это будет первой встречей лидеров США и КНДР в демилитаризованной зоне за 66 лет, отметил президент Южной Кореи.

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