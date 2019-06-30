В Канаде потерпел крушение самодельный вертолёт

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Самодельный вертолёт потерпел крушение в канадской провинции Манитоба. Об этом сообщает CTV.

По данным телеканала, инцидент произошёл утром 29 июня недалеко от аэропорта города Стейнбах. 

По словам представителя местной полиции, вертолёт упал в 300 м от взлётно-посадочной полосы при попытке приземлиться. При падении он ударился о землю, завалился на бок и загорелся.

Как уточняется, пассажиры смогли вовремя самостоятельно покинуть кабину. Причина произошедшего пока не известна.

Ранее сообщалось, что вертолёт совершил жёсткую посадку на крышу небоскрёба в районе Манхэттена в Нью-Йорке, на месте начался пожар, который уже потушен.

В результате инцидента погиб один человек.

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