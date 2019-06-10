При жёсткой посадке вертолёта в Нью-Йорке погиб один человек
При жёсткой посадке вертолёта на крышу небоскрёба в районе Манхэттена в Нью-Йорке погиб один человек.
- Reuters
Об этом говорится в заявлении пожарного управления Нью-Йорка в Twitter.
Ранее сообщалось, что вертолёт совершил жёсткую посадку на крышу небоскрёба в районе Манхэттена в Нью-Йорке, на месте начался пожар, который уже потушен.
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