Абэ сообщил о планах смягчить визовый режим для предпринимателей из России

Короткая ссылка
Японский премьер-министр Синдзо Абэ сообщил по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что Япония планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Абэ сообщил о планах смягчить визовый режим для предпринимателей из России
  • Reuters

«Планируем смягчение визового режима для российских предпринимателей с сентября этого года», — сказал Абэ.

Он отметил, что «эта мера — специально для России».

Ранее Абэ по итогам переговоров с Путиным заявил, что поддерживает увеличение туристического потока между двумя странами.

В конце мая глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить