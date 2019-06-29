Абэ сообщил о планах смягчить визовый режим для предпринимателей из России

Японский премьер-министр Синдзо Абэ сообщил по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, что Япония планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.

«Планируем смягчение визового режима для российских предпринимателей с сентября этого года», — сказал Абэ.

Он отметил, что «эта мера — специально для России».

Ранее Абэ по итогам переговоров с Путиным заявил, что поддерживает увеличение туристического потока между двумя странами.

В конце мая глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.