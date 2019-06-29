Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко, назвавшего тревожным звонком то, что Киев не уведомили о встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Тревожных звонков для нынешней Украины много. Они раздались уже и в Берлине, и в Париже, и в Страсбурге. Украина привыкла быть на авансцене — там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придётся занять причитающееся ей место. Надо быть скромнее», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа.

По его словам, встреча президентов США и России — «первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев».

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