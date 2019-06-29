Порошенко: Киев впервые не предупредили о встрече Путина и Трампа

Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок». Об этом сообщил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

«Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии —первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти», — написал он в Facebook.

Ранее в Осаке прошла встреча Путина и Трампа. Переговоры продолжались около 1,5 часа. Как заявили в Белом доме, лидеры обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, лидеры затронули широкий спектр вопросов. Однако ограниченность по времени не позволила углублённо обменяться мнениями по актуальным вопросам повестки дня, добавил Песков.