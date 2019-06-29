Мнучин и Силуанов провели короткую встречу «на ногах» в Осаке
- © Виталий Белоусов
- РИА Новости
Об этом сообщил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
«У них был контакт три минуты, Мнучин и Антон Германович встречались «на ногах» по итогам беседы двух президентов (президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. — RT)», — сказал Сторчак.
На саммите G20 в Осаке Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Во время встречи Трамп также в шутку попросил «не вмешиваться в выборы».
Переговоры лидеров продлились примерно 1,5 часа.