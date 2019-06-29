Мнучин и Силуанов провели короткую встречу «на ногах» в Осаке

Короткая ссылка
Министры финансов США и России Стивен Мнучин и Антон Силуанов провели короткую встречу «на ногах» во время G20 в Осаке.
Мнучин и Силуанов провели короткую встречу «на ногах» в Осаке
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

«У них был контакт три минуты, Мнучин и Антон Германович встречались «на ногах» по итогам беседы двух президентов (президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. — RT)», — сказал Сторчак.

На саммите G20 в Осаке Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Во время встречи Трамп также в шутку попросил «не вмешиваться в выборы».

Переговоры лидеров продлились примерно 1,5 часа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить