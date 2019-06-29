Страны G20 призвали не допустить использования интернета террористами

Лидеры стран — участниц «Большой двадцатки» в совместном заявлении по итогам саммита выступили против использования интернета в интересах террористов и призвали онлайн-платформы обеспечить защиту пользователей.

«Интернет не должен быть прибежищем для террористов и использоваться ими для вербовки, подстрекательства к террористическим актам и их подготовки», — говорится в заявлении участников саммита G20, опубликованном на сайте Кремля.

В связи с этим отмечается, что онлайн-платформы должны обеспечить соблюдение прав граждан в электронной среде и активизировать усилия по борьбе с террористической и экстремистской угрозой.

«Сложность этой задачи... не является оправданием для платформ, чтобы уклоняться от ограничения распространения через их площадки материалов c пропагандой терроризма и насильственного экстремизма, ведущего к терроризму, которые наносят ущерб обществу», — подчеркнули участники саммита «двадцатки».

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков предупредил о начале эры цифрового терроризма.