Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма

Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

По его словам, при наличии положительных моментов интернет несёт в себе и «очень опасный сегмент, порождая высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов».

Как отметил Коков, глобальная сеть стала для террористов основным механизмом управления разрозненными силами и средствами.

Так, по экспертным оценкам, на сегодняшний день насчитывается около 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов.

«Всё это позволяет сделать вывод о том, что наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения», — цитирует замсекретаря СБ РИА Новости.

Ранее ФСБ предупредила о росте технической оснащённости террористов.