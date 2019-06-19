Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма

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Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма
  • РИА Новости

По его словам, при наличии положительных моментов интернет несёт в себе и «очень опасный сегмент, порождая высокую степень уязвимости общественных и государственных интересов».

Как отметил Коков, глобальная сеть стала для террористов основным механизмом управления разрозненными силами и средствами.

Так, по экспертным оценкам, на сегодняшний день насчитывается около 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов.

«Всё это позволяет сделать вывод о том, что наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения», — цитирует замсекретаря СБ РИА Новости.

Ранее ФСБ предупредила о росте технической оснащённости террористов.

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