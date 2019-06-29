Меркель допустила проведение очередного саммита по Сирии в 2019 году
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
«У меня сегодня были двусторонние переговоры с президентом Путиным... и президентом Эрдоганом. Следует исходить из того, что, помимо Минского процесса, о котором мы говорили, мы хотим в течение года продолжить стамбульский формат — с Эрдоганом, Путиным, Макроном и Меркель», — сказала канцлер.
Ранее американский лидер Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров на саммите G20 в японской Осаке обсудили ситуацию в Сирии.