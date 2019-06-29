Абэ заявил о неизбежности реформы ВТО

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Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил, что в эпоху глобализации реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) становится неизбежным и необходимо установить новые правила для ответа на современные вызовы.
Абэ заявил о неизбежности реформы ВТО
  • Reuters
  • © Jorge Silva

Японский премьер на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G20 в Осаке заявил, что тема ВТО стала одной из главных в рамках переговоров.

«Реальность такова, что ВТО сейчас не всегда может реагировать на такие современные вызовы, как глобализация, цифровизация. Четвёртая промышленная революция в виде больших данных, искусственного интеллекта продвигается быстрыми темпами», — цитирует Абэ РИА Новости.

В связи с этим он заявил о необходимости реформ ВТО и нового регулирования цифровой экономики.

Ранее заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэня выразил надежду, что на самммите G20 в Осаке будут приняты конструктивные меры по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию ВТО.

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