В Китае надеются на конструктивные шаги по реформированию ВТО
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замминистра коммерции КНР Ван Шоувэня.
«Глобальной экономике приходится искать ответы для преодоления целого ряда вызовов, в частности, речь идет о борьбе с однобокой политикой отдельных стран, с их протекционизмом», — подчеркнул он.
Саммит G20 в японской Осаке пройдёт 28—29 июня 2019 года.
В мае Министерство коммерции КНР сообщило, что Китай официально внёс свои предложения по реформе Всемирной торговой организации.