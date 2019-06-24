В Китае надеются на конструктивные шаги по реформированию ВТО

Власти Китая надеются на конструктивные шаги ряда стран по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) на предстоящем саммите G20 в японской Осаке.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замминистра коммерции КНР Ван Шоувэня.

«Глобальной экономике приходится искать ответы для преодоления целого ряда вызовов, в частности, речь идет о борьбе с однобокой политикой отдельных стран, с их протекционизмом», — подчеркнул он.

Саммит G20 в японской Осаке пройдёт 28—29 июня 2019 года.

В мае Министерство коммерции КНР сообщило, что Китай официально внёс свои предложения по реформе Всемирной торговой организации.