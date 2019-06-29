Мадуро заявил, что Венесуэла будет внедрять 5G при поддержке Китая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о планах развития сетей пятого поколения (5G), которые предполагается развивать на территории Боливарианской Республики в сотрудничестве с Китаем.

«Мы скоро начнем установку линий 5G в экспериментальном формате. В Венесуэлу приходит технология 5G при помощи стратегического и всеобъемлющего сотрудничества с Китаем», — цитирует его El Nacional.

Мадуро также пообещал и дальше развивать сотрудничество в области технологий с Китаем.

В апреле президент США Дональд Трамп рассказал о намерении ввести в стране беспроводную связь пятого поколения, которая изменит жизнь американцев и позволит им получить быстрый доступ к интернету.