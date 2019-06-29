Трамп провёл встречу с наследным принцем Саудовской Аравии
«Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд только что встретились и обсудили усилившуюся агрессию со стороны Ирана. Оба лидера привержены поддержанию устойчивого международного рынка нефти перед действиями Ирана», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Великобритания и Соединённые Штаты выразили озабоченность в связи с напряжённостью в районе Персидского залива.
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.