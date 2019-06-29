Трамп провёл встречу с наследным принцем Саудовской Аравии

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Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе встречи, состоявшейся на полях саммита G20 в Осаке, выразили свою приверженность поддержанию устойчивого международного рынка нефти. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд только что встретились и обсудили усилившуюся агрессию со стороны Ирана. Оба лидера привержены поддержанию устойчивого международного рынка нефти перед действиями Ирана», — говорится в сообщении в Twitter.

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