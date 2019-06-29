Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.

«Я не говорил, что Россия — враг Испании, я имел в виду Европу. Я сказал, что Европа видит, как её старый защитник — Соединённые Штаты — перестаёт защищать её и как вновь появляется её бывший соперник или враг, имея в виду СССР», — пояснил он в беседе с изданием Periodico.

Ранее в интервью Боррель назвал Россию «старым врагом», который представляет угрозу для Европы.

В конце мая испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с «недружественными высказываниями» исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что испанскому послу было указано на противоречие слов политика, которые наносят ущерб отношениям между Москвой и Мадридом.