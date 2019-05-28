Посла Испании вызвали в МИД России

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Испанский посол в Москве Вальдеррама Пареха был вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Посла Испании вызвали в МИД России
  • РИА Новости

Как уточнили в ведомстве, в ходе беседы дипломату было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля в адрес России.

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.

В начала мая Россия выслала двух шведских дипломатов.

По некоторым данным, такое решение стало ответом на отказ Швеции в российских заявках на получение дипломатической визы для новых дипломатов в стране.

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