Посла Испании вызвали в МИД России
- РИА Новости
Как уточнили в ведомстве, в ходе беседы дипломату было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля в адрес России.
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
В начала мая Россия выслала двух шведских дипломатов.
По некоторым данным, такое решение стало ответом на отказ Швеции в российских заявках на получение дипломатической визы для новых дипломатов в стране.