США впервые перебросили истребители F-22 в Катар

Соединённые Штаты перебросили истребители пятого поколения F-22 на авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Это первая переброска F-22 в Катар, сообщает командование ВВС Центрального командования США.

«Эти самолёты переброшены в Катар впервые для защиты американских сил и интересов в зоне ответственности Центрального командования США», — говорится в сообщении.

На сайте опубликованы фотографии истребителей на взлётно-посадочной полосе.

Аль-Удейд является основной базой ВВС США в регионе, службу на ней проходят несколько тысяч американских военнослужащих.

Она активно использовалась в ходе операции против «Исламского государства»* в Сирии и Ираке.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.