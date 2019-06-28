США впервые перебросили истребители F-22 в Катар
«Эти самолёты переброшены в Катар впервые для защиты американских сил и интересов в зоне ответственности Центрального командования США», — говорится в сообщении.
На сайте опубликованы фотографии истребителей на взлётно-посадочной полосе.
Аль-Удейд является основной базой ВВС США в регионе, службу на ней проходят несколько тысяч американских военнослужащих.
Она активно использовалась в ходе операции против «Исламского государства»* в Сирии и Ираке.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.