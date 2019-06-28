СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах
Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Министерства финансов России Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
Ранее первый вице-премьер России Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе рабочей встречи договорились сформировать рабочую группу для разработки практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро.
Портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Европейского центрального банка о лидерстве России по отказу от доллара США.