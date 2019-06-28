СМИ сообщили об отказе России и Китая от расчётов в долларах

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Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах. Соответствующий документ подписали министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган.

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на письмо замглавы Министерства финансов России Сергея Сторчака председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Ранее первый вице-премьер России Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе рабочей встречи договорились сформировать рабочую группу для разработки практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро.

Портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление Европейского центрального банка о лидерстве России по отказу от доллара США.

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