Путин оценил возможность военного конфликта между США и КНР

Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times, отвечая на вопрос журналистов, оценил риск возникновения военного конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем.

«Вы знаете, вся история человечества связана с военными конфликтами, но после появления ядерного оружия риск глобальных конфликтов всё‑таки понизился именно в силу возможных глобальных трагических последствий для всего человечества в случае возникновения такого конфликта между ядерными державами», — сказал российский лидер. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин выразил надежду, что до конфликта между ядерными державами не дойдёт.

При этом российский лидер добавил, что Китай проявляет достаточную лояльность и гибкость в отношениях со своими партнёрами и оппонентами. В связи с этим Путин отметил, что со стороны Пекина вряд ли возникнут какие-то угрозы подобного рода.

Он затруднился сказать, насколько США будут способны набраться терпения и не принимать резких решений, относясь с уважением к своим партнёрам, даже если они в чём-то не согласны.

«Но надеюсь, ещё раз хочу это повторить, надеюсь, что ни до какой военной конфронтации не дойдёт», — заявил Путин.

Ранее кандидат на должность постпреда США в ООН Келли Крафт заявила, что Китай и Россия являются стратегическими соперниками Вашингтона.