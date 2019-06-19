США считают Китай и Россию своими стратегическими соперниками

Кандидат на должность постпреда Соединённых Штатов в ООН Келли Крафт обвинила Россию и Китай в «циничном отношении» к всемирной организации, добавив, что Москва и Пекин являются стратегическими соперниками Вашингтона.

«Я считаю, что Соединённые Штаты должны оставаться неусыпными в сдерживании попыток наших стратегических соперников набрать силы за наш счёт», — приводит её слова РИА Новости.

При этом Крафт подчеркнула, что речь в данном контексте идёт о России и Китае, «цинично относящихся к ООН».

Как отмечает агентство, дипломат не уточнила, в чём именно заключается «цинизм» Москвы и Пекина.

В начале мая президент США Дональд Трамп направил на утверждение сената кандидатуру Келли Крафт на пост нового постоянного представителя страны при ООН.