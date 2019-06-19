США считают Китай и Россию своими стратегическими соперниками
- Reuters
«Я считаю, что Соединённые Штаты должны оставаться неусыпными в сдерживании попыток наших стратегических соперников набрать силы за наш счёт», — приводит её слова РИА Новости.
При этом Крафт подчеркнула, что речь в данном контексте идёт о России и Китае, «цинично относящихся к ООН».
Как отмечает агентство, дипломат не уточнила, в чём именно заключается «цинизм» Москвы и Пекина.
В начале мая президент США Дональд Трамп направил на утверждение сената кандидатуру Келли Крафт на пост нового постоянного представителя страны при ООН.