США считают Китай и Россию своими стратегическими соперниками

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Кандидат на должность постпреда Соединённых Штатов в ООН Келли Крафт обвинила Россию и Китай в «циничном отношении» к всемирной организации, добавив, что Москва и Пекин являются стратегическими соперниками Вашингтона.
США считают Китай и Россию своими стратегическими соперниками
  • Reuters

«Я считаю, что Соединённые Штаты должны оставаться неусыпными в сдерживании попыток наших стратегических соперников набрать силы за наш счёт», — приводит её слова РИА Новости.

При этом Крафт подчеркнула, что речь в данном контексте идёт о России и Китае, «цинично относящихся к ООН».

Как отмечает агентство, дипломат не уточнила, в чём именно заключается «цинизм» Москвы и Пекина.

В начале мая президент США Дональд Трамп направил на утверждение сената кандидатуру Келли Крафт на пост нового постоянного представителя страны при ООН.

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