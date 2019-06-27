Путин рассказал о работе российских специалистов в Венесуэле

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Российский президент Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, что Россия не руководит действиями повстанцев или властей в Венесуэле, как это делают некоторые партнёры.
Путин рассказал о работе российских специалистов в Венесуэле
  • РИА Новости

По его словам, у России и Венесуэлы есть контракты, в которых прописано, что российская сторона должна обслуживать военную технику и обучать венесуэльских специалистов.

При этом он отметил, что в Венесуэле нет российских войск, но были специалисты и инструкторы.

«Причём совсем недавно, по‑моему, неделю назад, группа выехала оттуда, наших советников и специалистов, они уехали оттуда. Через какое‑то время могут ещё появиться», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По его словам, также иногда российские самолёты летают в Венесуэлу и «в порядке тренировки принимаем участие».

«Мы что, там руководим действиями повстанцев, как это делают наши некоторые партнёры, или мы руководим действиями президента Мадуро?» — сказал Путин.

Он добавил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сам руководит страной. Путин уточнил, что в Москве не дают оценок действиям Мадуро.

Ранее сообщалось, что российские технические специалисты покидают Венесуэлу.

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