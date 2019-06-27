В ООН заявили, что Ассанжу не дают подготовиться к защите в суде

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который находится в тюрьме Лондона, не может воспользоваться своим правом должным образом подготовиться к защите в суде, заявил спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.
В ООН заявили, что Ассанжу не дают подготовиться к защите в суде
  • Reuters

«Он недостаточно (часто) контактирует с адвокатами, он не может получить документы», — цитирует Мельцера РИА Новости.

По его словам, был запланирован двухчасовой визит шведского адвоката к Ассанжу, юрист приехал вовремя, однако Ассанжа привели к нему на час и 45 минут позже и дали им только 20 минут на изучение 400-страничного документа.

«Такие виды злостных нарушений (судебного) разбирательства симптоматичны для этого дела. У него есть право подготовиться к защите, но ему не предоставляются для этого средства», — подчеркнули в ООН.

Ранее суд в Великобритании назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на конец февраля 2020 года.

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