Спецпосланник ООН анонсировал свой визит в Россию

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что намерен посетить с визитом Россию на следующей неделе.

Об этом он сказал в ходе видеосвязи из Женевы в рамках заседания Совета Безопасности ООН.

«И Турция, которую я посетил ранее в этом месяце, и Российская Федерация, которую я посещу на следующей неделе, заверили меня в том, что они остаются приверженными меморандуму о взаимопонимании от сентября 2018 года и создали рабочую группу», — цитирует его РИА Новости.

В мае Педерсен выразил надежду, что сирийский конституционный комитет будет сформирован в течение лета 2019 года.

В апреле спецпосланник ООН принял участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане.