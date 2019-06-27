Столтенберг заявил, что Трамп и Эрдоган могут обсудить С-400 в Осаке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что переговоры президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа в ходе саммита G20 в японской Осаке помогут продвинуться в вопросе покупки Анкарой российских систем С-400.

По его словам, «сложный вопрос» поставки С-400 Турции обсуждался на полях министерских переговоров в НАТО, где состоялась встреча министров Турции и США.

«Я приветствую, что США и Турция ведут диалог по этому вопросу как на этих переговорах, так и в Осаке, где встретятся Трамп и Эрдоган. Надеюсь, что это принесёт некоторый прогресс в этот сложный вопрос», — цитирует его РИА Новости.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что первые зенитно-ракетные системы С-400 будут поставлены турецкой стороне в июле этого года.