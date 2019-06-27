Володин и Гречаная договорились о диалоге между парламентами России и Молдавии

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер парламента Молдавии Зинаида Гречаная договорились о диалоге между парламентами двух стран, сообщает ФАН.
Володин и Гречаная договорились о диалоге между парламентами России и Молдавии
  • © State Duma Russia/Twitter.com
  • globallookpress.com

«Давайте обсуждать вопросы, которые лежат в нашей повестке и от решения которых, надеемся, жизнь в нашей стране и Молдавии станет лучше», — заявил Володин.

Со своей стороны, Гречаная сказала, что Москва и Кишинёв должны укреплять сотрудничество в энергетике, культуре, образовании, сфере инвестиций, а также вместе работать над решением вопроса Приднестровья и выстраивать диалог по теме молдавских трудовых мигрантов, передаёт интернет-газета «Дни.ру».

Ранее Володин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой.

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