В Госдуме отреагировали на продление санкций ЕС против России
- РИА Новости
«Обидно, что шлейф от неких принятых ранее решений остаётся и многие политики пляшут под старую дудку», — заявил Чепа.
По его словам, отмена «дискриминационных мер» против российской парламентской делегации в ПАСЕ — первый шаг в сторону позитивного развития российско-европейских отношений.
«Я помню, как в течение нескольких лет мы с коллегами обсуждали вопрос ПАСЕ, вопрос санкций — это следующий шаг. Санкции могут быть отменены даже раньше, чем 31 января», — добавил депутат.
Ранее Совет Европейского союза заявил о решении продлить экономические санкции в отношении России до 31 января 2020 года.