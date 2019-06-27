В Госдуме отреагировали на продление санкций ЕС против России

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал решение ЕС продлить санкции против России до 31 января 2020 года.

«Обидно, что шлейф от неких принятых ранее решений остаётся и многие политики пляшут под старую дудку», — заявил Чепа.

По его словам, отмена «дискриминационных мер» против российской парламентской делегации в ПАСЕ — первый шаг в сторону позитивного развития российско-европейских отношений.

«Я помню, как в течение нескольких лет мы с коллегами обсуждали вопрос ПАСЕ, вопрос санкций — это следующий шаг. Санкции могут быть отменены даже раньше, чем 31 января», — добавил депутат.

Ранее Совет Европейского союза заявил о решении продлить экономические санкции в отношении России до 31 января 2020 года.