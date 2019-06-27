В Госдуме прокомментировали заявление мэра Нью-Йорка о «российской угрозе»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление мэра Нью-Йорка Билла де Блазио о том, что Россия является главной угрозой для США.

«США строят своё благополучие на доминировании во всём мире. И если Россия укрепит и распространит своё влияние во многих странах, вытеснив США, то для американцев это будет проигрышем», — сказал Морозов.

По его словам, речь идёт о геополитической и экономической конкуренции.

Как отметил депутат, Россия всё время подчёркивает, что готова к диалогу и партнёрским отношениям.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков в беседе с RT оценил заявление де Блазио.