В Госдуме прокомментировали заявление мэра Нью-Йорка о «российской угрозе»
- РИА Новости
«США строят своё благополучие на доминировании во всём мире. И если Россия укрепит и распространит своё влияние во многих странах, вытеснив США, то для американцев это будет проигрышем», — сказал Морозов.
По его словам, речь идёт о геополитической и экономической конкуренции.
Как отметил депутат, Россия всё время подчёркивает, что готова к диалогу и партнёрским отношениям.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков в беседе с RT оценил заявление де Блазио.