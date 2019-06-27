Эксперт оценил заявление мэра Нью-Йорка о «российской угрозе»

Американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT оценил заявление мэра Нью-Йорка Билла де Блазио о том, что Россия является главной угрозой для США.

Об этом он сказал в ходе первых теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии.

«Последние три года практически вся Америка только и говорила о «российской угрозе». Эта тема стала проходной, чем больше вы говорите о «страшных русских» и «страшной России», тем больше вы получите политических очков… Проблема в том, что Америка сейчас уходит от понятия явных угроз к мнимым угрозам», — сказал Судаков.

Эксперт отметил, что «дух русофобии даёт автоматическую поддержку».

«Вы можете абсолютно ничего не делать, но вы можете в своём лозунге написать о том, что если изберётесь, то люди будут богаче, будут платить меньше налогов, а главное, вы «покорите страшную Россию». И есть неплохой шанс, что за вас проголосуют и вы найдёте сторонников», — заверил он.

Ранее, как сообщало издание USA Today, мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой.