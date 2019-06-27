В Польше начали искать Янтарную комнату в ранее неизвестном тоннеле

В Варминско-Мазурском воеводстве Польши в поселении Мамерки начались поиски Янтарной комнаты, похищенной в годы Великой Отечественной войны нацистами из Царского Села. В Мамерках во время войны находился штаб командования немецких сухопутных войск.

Как сообщает RMF24, исследователи с помощью георадара обнаружили вход в неизвестный подземный тоннель, который, по их мнению, не использовался со времён Второй мировой войны.

На месте входа выросло дерево, которое не давало возможности открыть люк. Исследователи спилили его и после открытия люка опустят туда специализированную видеокамеру для подземных исследований.

Специалисты не исключают, что это внутри может быть технический колодец, но не теряют надежды обнаружить Янтарную комнату.

По словам местных историков, Мамерки всегда называли местом, где может быть спрятана Янтарная комната.

Ранее директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова в беседе с НСН оценила сообщения о том, что в Мамерках обнаружен вход в туннель, где может находиться Янтарная комната.