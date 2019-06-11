Эксперт оценила сообщения о возможном месторасположении Янтарной комнаты

Короткая ссылка
Директор государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова в беседе с НСН оценила сообщения о том, что в польском поселении Мамерки обнаружен вход в туннель, где может находиться Янтарная комната.
Эксперт оценила сообщения о возможном месторасположении Янтарной комнаты
  • РИА Новости

«Я слышала об этой истории, но мы довольно привычные к таким новостям. Люди присылают нам подобные «сенсации» два-три раза в год. Они пишут, что точно знают местонахождение Янтарной комнаты. И на территории Польши её тоже находили», — сказала она.

По её словам, пока все эти новости оказывались фейками.

Как отметила эксперт, очень часто жители Польши или Германии, пытаясь привлечь внимание к своей территории, выдают желаемое за действительное.

«И если в этот раз найдут деревянные панели с каменной облицовкой, мы, конечно, своих специалистов туда отправим. Конечно, если польские власти согласятся нас пригласить, чтобы атрибутировать эту находку», — добавила она.

Осенью 2017 года исследователи из Германии назвали предположительное местоположение Янтарной комнаты, похищенной немецкими войсками в 1941 году и вывезенной в Кёнигсберг, а впоследствии бесследно исчезнувшей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить