Эксперт оценила сообщения о возможном месторасположении Янтарной комнаты

Директор государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова в беседе с НСН оценила сообщения о том, что в польском поселении Мамерки обнаружен вход в туннель, где может находиться Янтарная комната.

«Я слышала об этой истории, но мы довольно привычные к таким новостям. Люди присылают нам подобные «сенсации» два-три раза в год. Они пишут, что точно знают местонахождение Янтарной комнаты. И на территории Польши её тоже находили», — сказала она.

По её словам, пока все эти новости оказывались фейками.

Как отметила эксперт, очень часто жители Польши или Германии, пытаясь привлечь внимание к своей территории, выдают желаемое за действительное.

«И если в этот раз найдут деревянные панели с каменной облицовкой, мы, конечно, своих специалистов туда отправим. Конечно, если польские власти согласятся нас пригласить, чтобы атрибутировать эту находку», — добавила она.

Осенью 2017 года исследователи из Германии назвали предположительное местоположение Янтарной комнаты, похищенной немецкими войсками в 1941 году и вывезенной в Кёнигсберг, а впоследствии бесследно исчезнувшей.