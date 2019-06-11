В Польше назвали возможное месторасположение Янтарной комнаты

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В польском поселении Мамерки обнаружен вход в туннель, где может находиться Янтарная комната, передаёт радиостанция RMF FM.
В Польше назвали возможное месторасположение Янтарной комнаты
  • РИА Новости

«Смело можем говорить о прорыве в поисках... После раскопок на месте мы фактически обнаружили люк, который почти наверняка не открывался со времён войны», — рассказал сотрудник регионального музея Второй мировой войны Бартоломей Плебаньчик.

Специалисты не исключают, что обнаруженный объект может быть обычным колодцем, однако подчёркивают, что «кто-то намеренно замаскировал вход в него толстым слоем земли».

Это, в свою очередь, позволяет делать самые смелые предположения.

Осенью 2017 года исследователи из Германии назвали предположительное местоположение Янтарной комнаты, похищенной немецкими войсками в 1941 году и вывезенной в Кёнигсберг, впоследствии бесследно исчезнувшей.

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