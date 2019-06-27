Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений

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Власти японского города Осака, в котором 28 и 29 июня состоится саммит лидеров G20, предупредил о ливневых дождях и штормовых ветрах, а также вызванных ими подтоплениях и оползнях в связи с тропическим циклоном, который может перерасти в тайфун.
Власти Осаки перед G20 сообщили об угрозе ливней и подтоплений
  • © AFP

«Тропический циклон подойдет к региону Кинки достаточно близко в период с вечера 27 июня до утра 28 июня. Ожидается, что он станет тайфуном в течение следующих 24 часов», — приводит РИА Новости сообщение местного правительства.

Отмечается, что в префектуре Осака в период с вечера 27 июня до утра 28 июня существует риск ливневых дождей.

«Пожалуйста, опасайтесь подтоплений и выхода рек, а также обрушения земляных и песочных пород. Также будьте осторожны в связи с вероятностью штормовых ветров, высоких волн, гроз», — отметили власти.

Форум стран «большой двадцатки» пройдёт в Японии впервые. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведёт около десяти отдельных встреч с лидерами крупнейших стран мира в ходе саммита G20.

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