СМИ: Группу украинцев выселили из отеля в Греции из-за флагов

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Группу украинцев выселили из одного из отелей греческого острова Каламос за то, что они публично вывесили на балконах национальные флаги Украины, пишет «Обозреватель» со ссылкой на возглавлявшую группу туристов Наталию Подоляк.

Как сообщает издание, группа украинцев, среди которых были дети, заселилась в отель Bomo Calamos Beach Hotel, после чего вывесили на балконах украинские флаги.

Как уточняется, со стороны других жителей отеля начали поступать жалобы, после чего сотрудники персонала сняли флаги самостоятельно, открыв двери своими ключами.

По словам Подоляк, данный вопрос она обсуждала с представителем туроператора.

«Разговор закончился тем, что нам пожелали счастливого пути и чтобы меня с моей группой больше в этом отеле не видели», — приводит издание её слова.

Ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал украинцев проводить отпуск на его родине в Грузии вместо россиян.

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