Саакашвили призвал украинцев приезжать в Грузию

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в беседе с телеканалом «112 Украина» призвал украинцев проводить отпуск на его родине вместо россиян.

«Братья украинцы и сёстры, поезжайте отдыхать в Грузию. Я хочу встретиться с руководством украинских авиакомпаний, чтобы они снизили цены, потому что это нечеловеческие цены, к туроператорам я хочу обратиться: сделайте человеческие условия, потому что люди не могут себе позволить», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, политик прокомментировал инцидент с российским депутатом Сергеем Гавриловым во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

«Вы меня простите, вы знаете, что происходит в Грузии сейчас. Там в связи с тем, что россияне вообще обнаглели до конца. Они там устроили нам: привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодёжь выступила», — сказал Саакашвили.

20 июня в Тбилиси произошли массовые волнения. Это случилось после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за того, что Гаврилов, возглавляющий организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.

21 июня на фоне эскалации политической напряжённости в Грузии президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.