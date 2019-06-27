Мадуро заявил о поимке участников попытки переворота в Венесуэле

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что участники последнего заговора и попытки свержения правительства в стране пойманы.

«Мы разоблачили, разрушили и задержали фашистскую и террористическую банду, которая должна была атаковать венесуэльское общество и венесуэльскую демократию. Они пойманы, они за решеткой с полным набором доказательств, мы 14 месяцев следили за этой преступной и фашистской группой», — сказал Мадуро во время выступления, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Власти Венесуэлы заявили о предотвращении новой попытки переворота.

Как сообщал Мадуро, организаторы его покушения в августе 2018 года заплатили исполнителям около $20 млн.