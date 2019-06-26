Власти Венесуэлы заявили о предотвращении новой попытки переворота

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Правительство Венесуэлы предотвратило новую попытку государственного переворота в стране, заявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.
Власти Венесуэлы заявили о предотвращении новой попытки переворота
  • Reuters

«У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег», — приводит ТАСС заявление Родригеса в эфире телеканала teleSUR.

По словам министра, противники лидера Венесуэлы Николаса Мадуро наняли иностранных наёмников для похищения и убийства главы государства.

«Было три боевые группы — группа «Сукре», группа «Ландер» и группа «Улисес». Целью группы «Сукре» был захват и убийство президента Мадуро», — рассказал он.

Ранее Мадуро заявил, что организаторы его покушения в августе 2018 года заплатили исполнителям около $20 млн.

По данным Генеральной прокуратуры Венесуэлы, фигурантами дела о попытке покушения на Мадуро являются 38 человек.

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